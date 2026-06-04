“Por mi barrio hablaré en la cancha”; arranca la fiesta del Torneo de Barrios 2026

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Fue presentada oficialmente la edición 2026 del tradicional Torneo de Barrios, competencia que arrancará este domingo en la Unidad Deportiva Revolución Verde y que tendrá su gran final en el Estadio Marte R. Gómez.

Encabezando la rueda de prensa, Darío Vera destacó que este torneo continúa manteniendo viva su esencia de llevar el futbol a las colonias, barrios y ejidos de Ciudad Victoria.

“Estamos conscientes de este fomento al deporte que tiene que ir a todos los estratos sociales, que tiene que ir a los barrios, a las colonias y a los ejidos”, expresó.

Agradeció el respaldo del director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, por facilitar las instalaciones deportivas donde se desarrollará la competencia, así como al IPSSET por abrir las puertas de la Unidad Deportiva “Fuego Nuevo”.

Asimismo, reconoció el apoyo del Club Correcaminos y de su presidente Armando Arce Serna, quienes permitirán que la gran final se dispute en el máximo escenario futbolístico de la capital tamaulipeca.

“Vivir la experiencia de jugar una gran final en el Estadio Marte R. Gómez ya es un premio para los equipos y jugadores que participan”, señaló Vera.

La ceremonia inaugural se realizará el próximo domingo a las 9:00 horas en la Unidad Deportiva Revolución Verde, para posteriormente dar paso a la primera ronda eliminatoria, recordando que el Torneo de Barrios se juega bajo el formato de eliminación directa.

Uno de los puntos que más resaltó Darío Vera fue que el torneo continuará siendo completamente gratuito para todos los participantes.

“No hay costo de inscripción, no hay costo de registros, no hay costo de arbitraje ni de uso de espacios deportivos. Queremos que los jugadores y delegados se dediquen únicamente a disfrutar la fiesta del futbol”, comentó.

Además de la bolsa económica para campeón y subcampeón, este año el torneo tendrá una innovación especial: premiar a la mejor porra del certamen.

“La afición también merece reconocimiento. El Torneo de Barrios nace y mantiene su esencia bajo el lema ‘Por mi barrio hablaré en la cancha’”, destacó.

El equipo campeón recibirá 15 mil pesos en efectivo, mientras que el subcampeón obtendrá 5 mil pesos. También habrá premios para el Jugador Más Valioso de la final, campeón goleador, mejor portero y la mejor porra del torneo.

En cuanto a la logística, Vera detalló que el domingo se jugarán dos rondas eliminatorias; las semifinales se disputarán el viernes en la Unidad Deportiva IPSSET y la gran final se celebrará el sábado 13 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

Finalmente, anunció que la gran final será transmitida en vivo a través de ORT Radio y la estación “La que vuela más alto”, la 101.7 FM.

“Imagínate hasta dónde se van a escuchar los nombres de nuestros ídolos de barrio”, concluyó Darío Vera.