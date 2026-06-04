Tamaulipecos brillan en el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco

Los arqueros tamaulipecos Valentina García Gómez y Josué Sulvarán destacaron en el Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco, celebrado del 22 al 28 de mayo en Medellín, Colombia, donde además el entrenador Jorge Payán tuvo una sobresaliente participación al frente de la selección mexicana Sub-21 de compuesto.

La tampiqueña Valentina García Gómez, integrante de la selección juvenil que participó en la pasada Olimpiada Nacional, logró una destacada actuación al finalizar en el cuarto lugar general de la ronda clasificatoria, además de romper su marca personal durante la competencia. Posteriormente concluyó en el octavo sitio individual del certamen.

En la modalidad por equipos femenil compuesto Sub-21, García Gómez también peleó por las medallas junto al representativo mexicano, terminando en la cuarta posición tras caer en semifinales ante Guatemala y posteriormente frente a Estados Unidos en la disputa por el bronce.

Por su parte, Josué Sulvarán se proclamó campeón continental en la categoría Máster +50 varonil compuesto, luego de imponerse en la gran final al representante de Puerto Rico con marcador de 136-132, resultado que le otorgó la medalla de oro y el título panamericano.

Además del desempeño de los atletas tamaulipecos, el entrenador Jorge Payán fue designado responsable de las categorías Sub-21 compuesto varonil y femenil de la selección mexicana, logrando importantes resultados para el país.

Bajo su dirección técnica, México conquistó el campeonato panamericano juvenil Sub-21 varonil compuesto con Juan Pablo Silva Piñón, además de sumar tres medallas de plata en las pruebas individual con Luis Esteban Ríos, equipo mixto compuesto Sub-21 y equipo varonil compuesto Sub-21.