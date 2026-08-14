Festejan más de 2 mil 500 asistentes a Lalo Gatas por su cumpleaños.

Cd. Victoria.- Rodeado del pueblo que lo aprecia, grandes amigos, su inseparable Lucy Rodríguez de Gattás y sus hijos Abraham, Jacobo y Galy, el alcalde Lalo Gattás celebró con más de 2 mil 500 asistentes su cumpleaños, en el que aseguró estar en plenitud, política y de salud, para seguir sirviendo a Victoria y los tamaulipecos.

En su mensaje, agradeció en primera instancia al gobernador Américo Villarreal Anaya por la confianza para gobernar la Capital del Estado, y a sus homólogos Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo, Carlos Peña de Reynosa, Antonio Borjón de Llera y Carlos Quintanilla de Padilla, por su amistad y respaldo.

«Ver este lugar, lleno de gente allegada de todas las regiones del Estado, entiendo todavía más el valor de los amigos. Quiero seguir siendo eso, una persona que construya puentes no muros, tengo el anhelo de seguir sirviendo, ser la voz de nuestra región y qué Tamaulipas tenga cada vez más fuerza y voz en el ámbito federal» enfatizó.

Y, ante las senadoras Olga Sosa, Maky Ortíz, el diputado federal Carlos Canturosas, diputada local Blanca Anzaldúa, líderes de la clase política, empresarial y sindical de Victoria, pidió de regalo «que Dios nunca me quite las ganas de servir, de escuchar y el amor por esta tierra».

El festejo, se extendió entre abrazos de felicitación y obsequios para el alcalde Lalo Gattás, quien se dio el tiempo de compartir alimentos y disfrutar con su gente de la música amenizada por grupos musicales que se ofrecieron a amenizar su convivio de cumpleaños.