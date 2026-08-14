¡A SEGUIR ROMPIENDO RÉCORDS!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes por la noche arranque la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos recibirá al Tapatío en busca de mantener su buen paso y seguir haciendo historia.

La cita está programada a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde los pupilos de Gabriel “Místico” Pereyra buscarán mantener el invicto y defender el liderato general.

Correcaminos llega a este compromiso después de romper una larga sequía en Jalisco, al terminar con años sin poder ganar en el Estadio Jalisco tras imponerse 3-1 a los Leones Negros de la UdeG.

La victoria permitió a la UAT llegar a siete puntos y colocarse en la cima de la tabla general, producto de dos triunfos y un empate en las primeras tres jornadas.

Por su parte, Tapatío vendió cara la derrota en su visita a Venados, donde cayó 3-2 tras pelear hasta la última acción del encuentro. Los rojiblancos llegan ubicados en la décima posición de la clasificación con cuatro unidades.

REGRESA SANDOVAL

Luego de perderse las primeras tres jornadas del torneo entre suspensión y lesión, el estratega argentino Gabriel Pereyra finalmente podrá contar con el atacante Tomás Sandoval, quien dejó atrás las molestias físicas y estará disponible para este compromiso.

Su regreso representa una opción más para el ataque naranja en un partido en el que Correcaminos buscará mantener su condición de invicto.

YA TIENEN HISTORIA

A pesar de que Tapatío apenas cuenta con seis años de historia en el circuito de plata, ya se ha convertido en un rival incómodo para Correcaminos, pues ambas escuadras se han enfrentado en 12 ocasiones.

De acuerdo con las estadísticas, la UAT jamás ha podido derrotar a la filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El saldo favorece ampliamente a los tapatíos, con siete victorias y cinco empates.

De esta manera, Correcaminos no solamente buscará conservar el liderato y el invicto, sino también romper otra racha negativa en este arranque de torneo.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGARON

El antecedente más reciente entre ambas escuadras se registró en la jornada 8 del Clausura 2026, cuando se enfrentaron precisamente en el Estadio Marte R. Gómez.

En aquella ocasión, Correcaminos y Tapatío dividieron puntos tras empatar 2-2.

Ahora, con el buen momento que atraviesa el conjunto naranja, la UAT tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria histórica ante Tapatío.