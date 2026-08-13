Corre TDP visita a Guerreros en juego de preparación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de consolidar el trabajo realizado hasta el momento, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que milita en la Liga TDP, sostendrá un partido de preparación este próximo viernes ante Guerreros de Reynosa, en tierras fronterizas.

El equipo comandado por el técnico Edgar Barrón, enfrentará al cuadro reynosense como parte de su pretemporada que realiza actualmente, previo al inicio de la nueva temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El encuentro se tiene previsto dar inicio a las 10:30 am en la cancha del estadio Reynosa de la Unidad Deportiva Solidaridad , el cual servirá en gran medida como parámetro para analizar en la etapa de preparación que se encuentran hasta el momento.

Cabe hacer mención que aún no se cuenta con la fecha de inicio del próximo torneo, pero tentativamente se tiene previsto arrancar a inicios del próximo mes de septiembre.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al igual que la filial de Liga Premier, realiza trabajos de pretemporada de manera conjunta desde principios del mes de junio, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la competencia y ahora en esta etapa de futbol, buscarán consolidar el planteamiento táctico que busca imprimir con su sello, el técnico Edgar Barrón.