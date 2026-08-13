Se ‘baña’ en metal el 11 Mina

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

Con una actuación sobresaliente, el Gimnasio 11 Mina cerró con éxito su participación en el Selectivo Estatal de Taekwondo, celebrado el pasado fin de semana en las instalaciones del Polideportivo de Ciudad Victoria, al cosechar un total de nueve medallas.

Lo anterior fue dado a conocer su entrenador Romualdo Salazar Ruiz, quien reconoció que el Gimnasio logró una efectividad del cien por ciento al subir todos sus integrantes al podio, donde el botín se dividió en cuatro preseas de oro, dos de plata y tres de bronce.

“Los títulos estatales y medallas de primer lugar quedaron en manos de Briana Yaritzi Leal Martínez, Emma Victoria Zapata, Ema Nahiara Ávalos Olvera y Carlo Aguirre Torres”.

Añadiendo “Anna Victoria Álvarez y Luis Ernesto González firmaron un destacado papel al adjudicarse la medalla de plata, mientras que Isaí Castelán Nuche, Rebeca González Esparza y Daniel Calai Ávalos Olvera completaron la cosecha obteniendo el tercer lugar”.

Resaltó la exigencia del certamen al señalar que fue una de las ediciones más competitivas de los últimos años, al contar con la presencia de atletas tamaulipecos con reciente experiencia y podios en torneos nacionales.