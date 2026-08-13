Correbasket UAT llevará la emoción de la LNBP a Tampico y Reynosa

Gracias al impulso del rector Dámaso Anaya para acercar el deporte a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general en el estado, la escuadra naranja disputará dos series oficiales de la fase regular como local fuera de Ciudad Victoria.

Ciudad Victoria, Tam.; 13 de agosto de 2026.

Con el propósito de acercar el baloncesto de máximo nivel a toda la entidad, el equipo profesional Correcaminos UAT (Correbasket) saldrá de la capital para disputar dos series clave de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) en los campus de Tampico y Reynosa.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional impulsada por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, orientada a llevar el deporte profesional a cada rincón de la casa de estudios, promoviendo la convivencia familiar y la identidad universitaria en el territorio tamaulipeco.

Dentro del calendario oficial de la Temporada 2026 de la LNBP, la escuadra universitaria funcionará como local en ambos compromisos de la fase regular, enfrentando a dos de los rivales de mayor tradición e historia en el baloncesto mexicano.

Los encuentros se disputarán en los gimnasios multidisciplinarios de los respectivos campus de la UAT en el sur y norte del estado: En Tampico, el lunes 24 y martes 25 de agosto, Correbasket UAT recibirá a los Soles de Mexicali; en Reynosa, la serie se disputará los días domingo 20 y lunes 21 de septiembre frente a Fuerza Regia de Monterrey, marcando el esperado regreso circuito profesional a la frontera norte.

Ambas instalaciones universitarias cumplen plenamente con los estándares, certificaciones y requisitos exigidos por la liga profesional para albergar partidos de este nivel.

De esta manera, la UAT reafirma su presencia en todo el territorio estatal, abriendo los espacios universitarios para que toda la afición tamaulipeca disfrute y respalde de cerca a la escuadra naranja.