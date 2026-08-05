CorreBasket visita a Mineros

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Luego de dividir serie ante Santos de San Luis, CorreBasket UAT viaja a Zacatecas para enfrentar a Mineros en la tercera serie de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Varonil, a disputarse este miércoles y jueves.

El primer duelo está programado a las 20:05 horas en el gimnasio Marcelino González, donde el conjunto dirigido por Lewis Laselle Taylor buscará pegar primero para conseguir su primera victoria como visitante del torneo.

El «Ave Universitaria» hizo valer la localía en su compromiso anterior y rompió la racha negativa tras imponerse con autoridad a Santos de Potosí por una ventaja superior a los 30 puntos.

Por su parte, Mineros llega a este compromiso luego de dividir serie como visitante frente a Freseros de Irapuato, resultado con el que sumó su primer triunfo de la campaña.

El segundo juego de la serie se disputará en el mismo escenario y a la misma hora el día jueves.