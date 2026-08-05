Deportivo Ulloa y La Nopalera disputarán el título en Veteranos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La categoría Veteranos del Torneo Universitario de Softbol ya tiene a sus finalistas, luego de que Deportivo Ulloa y La Nopalera salieran airosos de sus respectivos compromisos de semifinal para asegurar su lugar en la serie por el campeonato.

El campo de la Villa Deportiva de Tamatán fue el escenario de dos emocionantes encuentros, donde el suspenso se mantuvo hasta los últimos innings antes de definir a los equipos que buscarán el título.

Deportivo Ulloa consiguió su pase a la gran final tras imponerse por ajustado marcador de 7-6 a Mini Súper Fredy. Enrique Ruiz se acreditó la victoria desde la loma, superando en el duelo de pitcheo a los hermanos Arturo y Alberto Luna, quienes se combinaron en el trabajo monticular por la novena derrotada.

En la otra semifinal, La Nopalera, dirigida por Ramiro Rivera y Jorge García, también selló su boleto al vencer 6-5 a Carnicería La Tradicional en un encuentro que se definió en los últimos episodios.

El triunfo fue para el lanzador Noé Rodríguez, quien soportó la presión en los momentos decisivos para conducir a su equipo a la final. La derrota fue para el profesor Víctor Manuel Vanoye, quien contó con el relevo de Miguel Ángel Vanoye.