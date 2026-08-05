Borrachos y Deportivo Banda dominan la Liga de Las Adelitas

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Los equipos de Borrachos y Deportivo Banda se mantienen en la cima de la clasificación general de la Liga de Futbol Las Adelitas 2003, al sumar 15 puntos cada uno tras disputarse seis jornadas del torneo.

De acuerdo con las estadísticas del campeonato, ambos conjuntos registran cinco victorias y una derrota, además de una diferencia de goles de +10. Sin embargo, Deportivo Banda ocupa el primer lugar gracias a su mejor productividad ofensiva, con 15 goles anotados.

En el Grupo A, Deportivo Banda lidera con 15 unidades, seguido por Amigos de Eder con 12 puntos. Más abajo aparecen Villanos con siete, Divisa y Cristo Rey con cuatro unidades cada uno, mientras que Deportivo Robert cierra el sector con tres puntos.

Por su parte, en el Grupo B, Borrachos también suma 15 unidades para mantenerse en la primera posición. Máquina del 24 ocupa el segundo lugar con 12 puntos, seguido de Colper Jr. con 11 y Deportivo Guerrero con 10. Adelitas FC acumula nueve unidades, mientras que Grillos FC marcha en el último sitio del sector con apenas dos puntos.