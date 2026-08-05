Correcaminos abrirá la temporada en casa ante Leones UANQ

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco más de un mes del arranque de la temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA, quedó definido el calendario oficial que afrontará Correcaminos UAT en la próxima campaña.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas debutará en casa el próximo 5 de septiembre, cuando reciba a Leones de la UANQ a las 12:00 horas en el Estadio Universitario «Profr. Eugenio Alvizo Porras».

Posteriormente, el equipo dirigido por Guillermo Fierro afrontará dos compromisos consecutivos como visitante. El 12 de septiembre enfrentará a Cardinals UIW en el Nido UIW, a las 12:00 horas, mientras que el 18 de septiembre visitará a Potros ITSON en el emparrillado Hundido, en duelo programado para las 18:00 horas.

La gira continuará el 26 de septiembre, cuando Correcaminos visite a Tecos UAG en partido pactado para las 12:00 horas.

Para las semanas cinco y seis, la UAT volverá al Estadio Universitario. El 3 de octubre recibirá a Lobos ULM a las 16:00 horas, mientras que una semana después, el 10 de octubre, será anfitrión de Red Wolves.

En la recta final del calendario, Correcaminos volverá a salir de casa para enfrentar el 17 de octubre a Leones UANQ en el Estadio Olímpico Naranja, en duelo programado a las 11:00 horas.

La fase regular concluirá el 24 de octubre, cuando el representativo universitario reciba a Pumas Acatlán a las 16:00 horas en el Estadio Universitario, buscando cerrar con fuerza la campaña y asegurar su lugar en la postemporada.