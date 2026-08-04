Refuerza Municipio mejora de vialidades en zonas comercial y de transporte en Victoria.

Cd. Victoria, 4 de agosto de 2026.- En compañía de personal técnico y operativo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, supervisó acciones de bacheo en la avenida Las Américas.

La vialidad con alta movilidad comercial, de personal de fábrica, transporte y escolar, fue rehabilitada en el tramo eje vial Lázaro Cárdenas a calle Tajín con trabajo profundo de reparación de asfalto dañado por el intenso tráfico vehícular.

En el recorrido, reiteró a automovilistas y habitantes del sector, el compromiso de su gobierno para recuperar la seguridad vial en calles y avenidas principales de la ciudad, afectadas también por el escurrimiento pluvial registrado en meses anteriores.

La jornada de conservación vial, incluyó trabajos con cuadrillas alternas en la calle Bravo, entre 18 y 23 de la zona centro; calle Fresas del Fraccionamiento Las Flores y boulevard Fidel Velázquez a Familia Rotaría de la colonia Doctores.