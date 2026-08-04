Reaparece Valdez: “Lo que no estaba regulado era la parte militarizada y el campamento”

Por José Gregorio Aguilar

Martes 04 de Agosto del 2026

Después de más de dos semanas de silencio por el caso Dafne, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reapareció este martes en la escena pública y fue abordado por una nube de reporteros. Explicó que no había hablado antes “por respeto al proceso” que lleva a cabo la Fiscalía.

De la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde murió Dafne, la menor que ingresó a un “campamento de verano”, reconoció que operaba con REVOE para clases regulares, pero que la parte militarizada se realizaba “al margen” de ese registro.

“Lo que no estaba regulado era la parte militarizada y el campamento”, enfatizó, con lo que reiteró que dichas academias militarizadas operaban fuera del marco educativo oficial.

Valdez recordó que la Secretaría de Educación Pública ordenó suspender más de 70 academias militarizadas en el país, cinco de ellas en Tamaulipas. Dijo que en coordinación con el gobernador Américo Villarreal se acatará la disposición federal.

El funcionario explicó que desde 2008 la SEDENA dejó de regular este tipo de instituciones, lo que generó un “vacío jurídico” en los 32 estados. Según él, ese limbo legal se resolvió ahora con la nueva disposición federal. En el caso de Tamaulipas, mencionó academias en Reynosa y Altamira, además de un campamento de verano en Matamoros que ya no funciona. También habló de un bachillerato militarizado en Reynosa, que quedará bajo supervisión estatal.

Miguel Valdez adelantó que este miércoles habrá reunión de los 32 secretarios estatales con Mario Delgado para afinar el mecanismo de cierre y regulación de estas academias. Señaló que también se busca regular los campamentos de verano, incluso con participación de municipios y la Secretaría de Turismo.

Finalmente, aseguró que la postura de la SET es colaborar con toda la información que requiera la Fiscalía y trabajar para que “estas academias desaparezcan”. “La investigación sigue abierta y nuestra obligación es que ya no se den estas prácticas”, concluyó.