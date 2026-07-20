Asegura SGG que no habrá impunidad en caso Dafne

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.—El secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González, aseguró este lunes que en el caso del presunto asesinato de la niña Dafne no habrá impunidad para nadie, al tiempo que señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya realiza las investigaciones ministeriales correspondientes.

«Como se ha manejado todo, se ha manifestado: no hay impunidad para nadie», declaró el funcionario previo a la ceremonia de Honores a la Bandera que se celebra en el municipio de Matamoros.

Villegas González indicó que el Fiscal General de Justicia Jesús Eduardo Govea Orozco podría ofrecer más detalles sobre el avance de las investigaciones, ya que es la autoridad correspondiente en la materia.

Asimismo, ante señalamientos de que el director del plantel educativo ha entorpecido en reiteradas ocasiones las investigaciones , dijo; “se están haciendo las investigaciones”.

El secretario destacó que el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, cumplirá con la responsabilidad que le corresponde en este caso, respecto a una escuela que, dijo, que tiene entendido más de 30 años en operaciones.