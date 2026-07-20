Inaugura Américo exposición La Gran Fuerza de México; destaca apoyos de la presidenta Sheinbaum para la frontera tamaulipeca

Matamoros, Tamaulipas.– Al presidir la ceremonia de honores e inaugurar la exposición La Gran Fuerza de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas avanza con proyectos estratégicos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y programas sociales, acciones que fortalecen el desarrollo del estado y generan paz, prosperidad y bienestar para las familias de la región fronteriza, donde habitan más de la mitad de las y los tamaulipecos.

«Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria; en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas», explicó.

En el evento celebrado en las instalaciones del Parque Olímpico, y junto con el general brigadier DEM Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la IV Región Militar, el mandatario estatal destacó la colaboración entre Federación, Estado y municipio para recibir nuevamente la exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte especial de la celebración del Bicentenario de Matamoros.

“Por lo que agradecemos al señor secretario de la Defensa Nacional, desde aquí, así como a los mandos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y a quienes han hecho posible que este espacio interactivo venga a convivir con nosotros y que sirva para acercar las cualidades de la vida militar, así como los valores que históricamente han hecho de nuestras Fuerzas Armadas una de las instituciones de mayor prestigio y aprobación por parte del pueblo mexicano y, a su vez, sea un espacio y una alternativa para aprovechar el asueto», refirió.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el comandante interino de la IV Región Militar destacó que esta iniciativa tiene como único propósito fortalecer los vínculos de cercanía, confianza y colaboración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.

«Esta exposición llega al estado de Tamaulipas, una tierra de historia, trabajo, fortaleza y profundo sentido patriótico, con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas».

Indicó que Matamoros es una ciudad que no solo es un punto geográfico estratégico del país, sino también un bastión de la identidad nacional, y recordó que fue en 1826, hace 200 años exactamente, cuando el Congreso de Tamaulipas le otorgó el nombre del insigne héroe independentista Mariano Matamoros y que después, en 1851, le confirió los títulos que hoy esta ciudad porta con mucha distinción: Heroica, Invicta y Leal Ciudad de Matamoros.

Mientras tanto, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, refirió que es un día histórico para el municipio al recibir la exposición militar, «que es posible gracias al apoyo y la gestión de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y sabemos que cada visita que usted realiza a nuestro municipio viene acompañada de muy buenas noticias para nuestro gobierno».

Tras el acto protocolario, el mandatario estatal realizó un recorrido, durante el cual recibió una explicación de los diferentes stands, acompañado de representantes de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la magistrada Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Olga Sosa Ruiz, senadora de la República; Mary Virginia Harnsch, cónsul general de los Estados Unidos en Matamoros, entre otras autoridades civiles y militares.

La exposición itinerante de la SEDENA estará abierta al público hasta el 17 de agosto y ofrece diversas actividades y exhibiciones interactivas, donde podrán observar vehículos tácticos y aeronaves, demostraciones de adiestramiento canino y ecuestre, así como 14 módulos interactivos sobre el Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales e Industria Militar.