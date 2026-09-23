Mejores caminos rurales y una ambulancia: compromiso de Américo en Villagrán

Villagrán, Tamaulipas.- Con el propósito de mejorar la vialidad y conexión en los caminos rurales del municipio de Villagrán, el gobernador anunció la rehabilitación del tramo La Nutria a La Purísima y en la carretera interejidal de Lucio Blanco a San Lázaro, y además confirmó la entrega de una ambulancia para la unidad médica de esta cabecera municipal.

«Esa es la función de estos gobiernos humanistas, velar por un buen gobierno, transparente, que los recursos se utilicen eficientemente, que vivamos en paz, que busquemos oportunidades sustentables y de crecimiento para todos, pero no dejemos de atender lo sustantivo de las necesidades del ser humano», expresó el gobernador.

Durante la entrega del segundo informe de la presidenta municipal, María Isabel Ríos Tovar, el mandatario estatal convocó a aprovechar las oportunidades que también generará en esta región la construcción del nuevo puente en Magueyes, municipio de Mainero, y el inicio de operaciones de la Estación Cuarentenaria La Gloria.

«Vamos avanzando y vamos avanzando sólidamente para buscar cada vez un mayor beneficio a nuestra gente y ver cómo en sus áreas de cada uno de los municipios, principalmente el de nuestra gente, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, les podemos llevar a través de esa sustentabilidad un mejor valor a lo que ellos producen y a la vez buscar por regiones qué es lo que podemos potencializar», mencionó.

También hizo una amplia exposición de los proyectos que impulsa la administración estatal para dar valor agregado a productos primarios en beneficio de los agricultores y ganaderos de esta región con amplia vocación agropecuaria.

Al reiterar su felicitación a la presidenta municipal y al cabildo de Villagrán por el trabajo realizado en beneficio de las familias de esta comunidad, ya que siempre está atenta de cómo llevar propuestas y solicitud de apoyos para su gente, el gobernador expresó su compromiso para seguir impulsando obras y solventar las necesidades de agua potable, servicios municipales, mejores vialidades, iluminación, áreas de recreación para las niñas, niños y jóvenes y mejores espacios educativos.

«Así es que yo la felicito por esa representatividad y preocupación que tiene siempre por su gente», manifestó.

La presidenta municipal de Villagrán, María Isabel Ríos Tovar, agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya y su disposición permanente para trabajar de manera coordinada con los municipios y por mantener una visión de transformación que coloca en el centro de las decisiones públicas el bienestar de las familias tamaulipecas.

Aseguró que su visita a este municipio es un honor para Villagrán y al mismo tiempo representa la importancia de mantener una relación institucional cercana entre el gobierno del estado y nuestro municipio.

«Refrendamos hoy nuestra lealtad, nuestro compromiso con su humanismo y con el segundo piso de esta forma de gobernar cercanos a la gente llamada Cuarta Transformación», dijo.

Aseguró que cuando los diferentes órdenes de gobierno trabajan juntos, cuando se suman esfuerzos y cuando los recursos públicos se orientan hacia las verdaderas necesidades de la población, los resultados llegan a más familias y las comunidades tienen mayores oportunidades para avanzar.

«Hoy frente a nuestra gente y teniendo como invitado de honor al señor gobernador del estado doctor Américo Villarreal Anaya, refrendamos nuestra decisión de seguir trabajando por un municipio que avance de la mano de sus comunidades y que forme parte activa de la transformación de Tamaulipas», mencionó.

Acompañaron al gobernador en este informe: Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Marco Antonio García Barrientos, consejero jurídico del gobernador; Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, y Silvia Margarita González Escandón, en representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas.