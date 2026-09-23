Congreso puede llamar a cuentas por fallas en drenaje: Elvia Eguía

Por: José Medina

Matamoros, Tamaulipas.— Ante los reportes ciudadanos por drenajes colapsados, la diputada local Elvia Eguía Castillo afirmó que el Congreso cuenta con facultades para llamar a comparecer al alcalde o al gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), en caso de que existan incumplimientos en la atención de los servicios públicos.

La legisladora señaló que desde su oficina de enlace legislativo se están atendiendo los reportes que reciben de los ciudadanos, particularmente aquellos relacionados con drenajes colapsados.

“Estamos trabajando con los reportes, con lo que nos llega a mí como legisladora, a la oficina de enlace legislativo”, expresó al referirse a las demandas ciudadanas.

Eguía Castillo explicó que, cuando se trata de recursos públicos y bienes de la población, los funcionarios responsables pueden ser llamados a rendir cuentas ante el Congreso si no están cumpliendo con sus responsabilidades.

“Sí le podemos hacer el llamado para que puedan comparecer, porque son recursos públicos, son bienes del pueblo y, en este sentido, si no están cumpliendo, pues se tiene que llamar a cuentas”, sostuvo.

La diputada reiteró que los reportes sobre drenajes colapsados forman parte de los asuntos que se están recibiendo y canalizando para su atención.