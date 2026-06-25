Encabeza alcalde Gattás operativo emergente de abasto de agua en Victoria.

Cd. Victoria, 24 de junio de 2026.- Debido a la reciente fractura en el acueducto Guadalupe Victoria, por la que cerca del 50% de la población de la ciudad enfrenta el desabasto grave de agua, el gobierno de Victoria activó un operativo de asistencia con pipas en distintos sectores de la Capital.

Ante esa situación, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) implementaron un plan emergente para abastecer de agua a las colonias afectadas, personas vulnerables, escuelas y hospitales.

Para asegurar el vital líquido durante esta contingencia, pidió a la ciudadanía considerar la alternativa de solicitar, a través del número 8342477373 de WhatsApp de COMAPA, la atención de pipas para el envío de cuadrillas de abastecimiento de agua en los sectores críticos, reportando la falta del vital líquido.

Pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de los comunicados oficiales, ya que las autoridades de COMAPA mantienen información permanente sobre los avances de reparación del tramo de la línea del acueducto Guadalupe Victoria dañado.