Olga Sosa realiza intensa gira informativa en Valle Hermoso

Senadora morenista entrega material de curación al hospital de Valle Hermoso, además reunirse con voluntarias en la lucha contra el cáncer.

Valle Hermoso, Tamaulipas. Como parte de su gira de trabajo informativo por Valle Hermoso, la Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz realizó una Asamblea en la que compartió los ejes del trabajo legislativo y dio un panorama del segundo piso de la cuarta transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La congresista reunió a varios cientos de mujeres de diferentes colonias y ejidos de la localidad fronteriza e informó sobre las acciones que ha realizado el gobierno de la República en favor de los que menos tienen. “Como lo ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: en México por el bien de todos, primero los pobres”.

En esta asamblea habló del binomio de disposición de agua y posesión de tierra con la nueva ley de aguas nacionales; también mencionó la importancia de los cambios legislativos para lograr un mayor bienestar para la gente, con los programas sociales, destacando mujeres bienestar y beca Rita Cetina.

En otro momento, Olga Sosa recorrió las calles de la colonia Tamez, en donde visitó casa por casa a las familias para compartirles el periódico Regeneración, que contiene logros y acciones de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional.

Aquí la representante popular fue recibida con cariño por los habitantes, quienes reconocieron en ella a una Senadora cercana al pueblo, que siempre está en territorio.

ENTREGA DE INSUMOS MÉDICOS AL HOSPITAL DEL IMSS BIENESTAR

La senadora morenista conversó con el personal médico, enfermeras y administrativos sobre las necesidades del hospital y se comprometió a realizar las gestiones necesarias para fortalecer el trabajo del nosocomio en beneficio de la población.

El material entregado consistente en jeringas, guantes y material de curación fue recibido por el director de la clínica. Doctor José Epifanio Borrego Alvarado, quien agradeció a nombre de la comunidad de Valle Hermoso por el apoyo recibido y reitero el derecho a la salud con calidad en el servicio.

SE REUNE CON EL GRUPO HERMANAS UNIDAS DE VALLE HERMOSO

La Senadora Olga Sosa también se reunió con el grupo Hermanas Unidas de Valle Hermoso, el cual se dedica a realizar labores preventivas y de atención a mujeres con cáncer en esta localidad, a quienes apoyar con tratamientos.

La representante de Tamaulipas en el Senado de la República se comprometió con este grupo de mujeres altruistas a llevar sus planteamientos ante las instancias correspondientes.

Las Hermanas Unidas de Valle Hermoso, tienen en proyecto el rescate del antiguo hospital civil, mismo que podrían utilizar para brindar atención a más mujeres con esta enfermedad. También pretenden constituirse como una asociación humanitaria sin fines de lucro.