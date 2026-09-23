Anuncia Américo Unidad Oncológica para Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.-

Tamaulipas va por buen camino y vamos a lograr los grandes avances que necesita nuestra entidad, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien anunció la autorización del IMSS-Bienestar de una inversión de 220 millones de pesos para construir la unidad oncológica que permitirá instalar el acelerador lineal en el nuevo Hospital General de Ciudad Madero.

Al destacar una inversión de 6 mil 711 millones de pesos a lo largo de cuatro años en Madero, que impulsan programas y obras en salud, movilidad, educación, bienestar e infraestructura urbana, el gobernador del Estado refrendó todo su respaldo a la gestión municipal que preside Erasmo González Robledo.

«Sepan también que el estar aquí es decirles que su Gobierno del Estado los tiene presentes y quiere vivir las condiciones y situaciones de las necesidades y del quehacer de nuestra gente y ver al límite de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de hacer programas, proyectos y poder distribuir lo más justamente nuestros recursos», expresó.

Luego de recibir el segundo informe del alcalde de Madero, Américo Villarreal felicitó a las y los maderenses porque desde muy temprano en este gran esfuerzo que inició el presidente López Obrador, en el despertar de conciencias, Ciudad Madero supo ponerse del lado correcto de la historia.

En Madero se han destinado recursos del orden de los 765 millones de pesos de inversión estatal para obra pública en acciones de salud, vialidades, espacios públicos e infraestructura hidráulica, mientras que por parte del Gobierno Federal, los programas del Bienestar benefician a 43,600 maderenses con una dispersión de 5,622 millones de pesos.

En educación, el estado invierte 70 mdp en útiles escolares, becas y programas educativos, en tanto que el DIF Tamaulipas sirve 3.1 millones de raciones de desayunos escolares y se distribuyen 177 mil paquetes alimenticios.

El jefe del Ejecutivo estatal llamó a las y los maderenses a aprovechar las grandes oportunidades que generan los proyectos estratégicos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, como el Polo de Desarrollo para el Bienestar en el Puerto de Altamira y el Arco Carretero Golfo de México, una supercarretera de cuatro carriles que va a salir de la Ciudad de México, pasará por Tuxpan y llegará aquí, al sur de Tamaulipas.

«Así es que ustedes van a tener aquí un paso importantísimo de esa capacidad de movilidad y logística conjunta al estado», mencionó.

Al destacar el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya a las acciones y obras en Madero, el presidente municipal, Erasmo González Robledo, reconoció que este Ayuntamiento ha trabajado de la mano del pensamiento humanista del mandatario estatal.

«Gobernador, gracias por estar hoy en Ciudad Madero, su presencia tiene para nosotros un significado especial porque durante estos dos años hemos encontrado en usted a un gobernador cercano, a un aliado y a un hombre comprometido con el desarrollo de nuestra ciudad. Bienvenido a Madero, gobernador», mencionó.

De manera especial se refirió al apoyo del gobernador para emprender una obra emblemática que hará justicia social a 1,100 familias y resolverá el problema del drenaje sanitario en La Barra, con una inversión de 100 millones de pesos.

Este informe, dijo, da cuenta de lo que el respaldo del gobernador significa para Ciudad Madero, «por eso en nombre de los maderenses gracias, muchas gracias por acompañarnos con hechos y con entender la dimensión que tiene el sur de Tamaulipas para el futuro de nuestra entidad, de nuestro querido Tamaulipas».

«Cuenta usted con Ciudad Madero y Ciudad Madero sabe que cuenta con su gobernador», indicó.