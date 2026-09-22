Cd. Victoria, Tamaulipas.- La capital tamaulipeca fue escenario una auténtica fiesta del fisicoconstructivismo con la celebración del Mr. y Miss Tamaulipas 2026, un selectivo que reunió a más de 150 competidores en el gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI.
El certamen, organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas, contó con representantes de diferentes municipios tamaulipecos y estados vecinos, quienes participaron en una amplia variedad de categorías en busca de los campeonatos estatales y su clasificación al próximo Mr. México.
En lo que respecta a los campeones absolutos Manuel Adalberto López (AM Fitness Altamira), dominó la rama varonil; mientras que en Wellness Fitness, fue para Maite de la Vega Olvera (Pulso Gym Ciudad Victoria); así como el Classic Physique, lo obtuvo Daniel Alberto Padilla Castro (Complex Fitness Ciudad Victoria); Bikini Fitness, fue para Diana Guillén Ortiz (RN Fitness Gym Ciudad Victoria) y el Mens Physique se lo adjudicó Irving Omar Ruiz García (Pump Gym Ciudad Victoria).
Mientras que los ganadores de las categorías principales, fue variada ya que Clasificados (+85 kg): José Manuel Deleo Lázaro (Sport Plaza Gym Reynosa), se quedó con el primer lugar, de la misma manera Manuel Adalberto López (AM Fitness Altamira) en clasificados (hasta 85 kg); en la de 75 kg, fue para José Antonio Cano García (Fitness Center Nuevo Laredo).
En lo que respecta a la Máster (40 a 49 años) Nolberto Camacho Pérez (Lomelí Gym Nuevo Laredo), fue el mejor; en Novatos, José María Villarreal Castillo (Mr. México Gym Ciudad Victoria), termina venciendo a sus oponentes, en Culturismo Clásico, Ariel Alejandro Rodríguez (Gym Ciudad Victoria) fue quien termina con el primer lugar. Culturismo Clásico Games, David Enrique Arteaga Rostro (Correa Gym Ciudad Madero).
Mientras que en Principiantes (+70 kg) Emmanuel Gómez Gómez (Divinos Gym Reynosa), acabo en el primer puesto, en la de hasta 70 kg fue para José Quijano Machuca (Victory Gym Ciudad Victoria).
En la Categorías Juveniles y Fit Model, en la 2003 fue para Ángel Ernesto Reyna (AM Fitness Altamira); la 2005 fue para Marco Uriel Saucedo (Ciudad Victoria), en la 2008: Ian André Reyna Dávila (Pulso Gym Ciudad Victoria), en la 2010 Caleb Isaí López del Ángel (Popeyes Gym Reynosa), acabo en el primer puesto.
En Fit Model, el primer lugar correspondió a Alejandra González Flores, del Warrior Gym Valle Hermoso. Dentro de Bikini Fitness más de 1.56 metros, Diana Guillén Ortiz, del RN Fitness Gym Ciudad Victoria, obtuvo el campeonato, mientras que Erika Vanessa Julián Rodríguez, de Akire Fit Matamoros, ganó Bikini Fitness hasta 1.56 metros.
La propia Erika Vanessa Julián Rodríguez también se impuso en Bikini Fitness Máster y Bikini Fitness Games, mientras que Jessica Heredia Juárez, del AM Fitness Ciudad Victoria, conquistó Bikini Fitness Principiantes. En Bikini Fitness Juvenil 2003, el primer lugar fue para Evelin Izaguirre, del Workout Nutrition Matamoros.
En Classic Physique más de 1.70 metros, Daniel Alberto Padilla Castro, del Complex Fitness Ciudad Victoria, se quedó con el primer puesto, mientras que Rodrigo Muñoz Turrubiates, de Ores Gym Matamoros, ganó Classic Physique hasta 1.70 metros.
La categoría Classic Physique Principiantes tuvo como campeón a Alejandro Jalomo Ávalos, de Fundador Gym Ciudad Victoria. En Classic Physique Juvenil 2003, el ganador fue Ángel Ernesto Reyna, del AM Fitness Altamira; Marco Uriel Saucedo, de Ciudad Victoria, conquistó Classic Physique Games y también Classic Physique Juvenil 2005, mientras que José Miguel Cruz Nieto, del Pulso Gym Ciudad Victoria, se impuso en Classic Physique Juvenil 2008.
En Wellness Fitness más de 1.56 metros, Maite de la Vega Olvera, del Pulso Gym Ciudad Victoria, obtuvo el primer lugar, mientras que Blanca Margarita de la Rosa, de Gym Las Lomas Reynosa, ganó Wellness Fitness hasta 1.56 metros.
Maite de la Vega Olvera también se llevó el campeonato de Wellness Fitness Máster. En Wellness Fitness Principiantes y Wellness Fitness Games, la ganadora fue Mayela Cortés García, de Froggs Gym Linares, Nuevo León, mientras que Regina Ponce Zúñiga, de Global Fit Ciudad Madero, conquistó Wellness Fitness Juvenil 2003.
Finalmente, en Mens Physique Máster, Rodrigo Muñoz Turrubiates, de Ores Gym Matamoros, obtuvo el primer lugar. Irving Omar Ruiz García, del Pump Gym Ciudad Victoria, ganó Mens Physique más de 1.70 metros; Alfonso David Martínez Ortiz, de Mr Gains Supp Reynosa, se impuso en Mens Physique hasta 1.70 metros, y Levi Ponce Zúñiga, de Global Fit Ciudad Madero, conquistó Mens Physique Principiantes.
En Mens Physique Games, Kevin Hernández Ortiz, de Body Rock Ciudad Madero, obtuvo el primer puesto; el mismo competidor ganó Mens Physique Juvenil 2005, mientras que Kevin Hernández Ortiz también se llevó el campeonato de esa categoría. En Mens Physique Juvenil 2003, el primer lugar correspondió igualmente a Kevin Hernández Ortiz, mientras que Ian André Reyna Dávila, del Pulso Gym Ciudad Victoria, ganó Mens Physique Juvenil 2008.