Poder Judicial del Estado se Pronuncia sobre el Caso de Dafne: Sin Acusación Formal hasta el Momento

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La titular del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, se pronunció este lunes sobre el caso de Dafne, la menor de 13 años fallecida durante un campamento de verano en la Academia Militar Doenitz, en Ciudad Madero.

La funcionaria señaló que, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado una acusación formal.

«Se están haciendo las indagatorias; están en la integración de la carpeta para judicializar», precisó Contreras López, al tiempo que reconoció que el caso ha generado atención en redes sociales. Agregó que, sin una acusación concreta, el Poder Judicial no puede hacer planteamientos particulares sobre probables responsabilidades.

“No conozco los detalles, tendríamos que recibir la acusación para poder hacer algún planteamiento particular”, refirió.

En ese sentido, trascendió que la academia donde ocurrió la tragedia operaba sin los permisos correspondientes, situación que se enmarca en señalamientos sobre la falta de supervisión de ese tipo de instalaciones por parte de la administración municipal.