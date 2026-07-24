El cuidado de la imagen de Victoria, la Capital, es permanente

Cd. Victoria, 23 de julio de 2026.- El cuidado de la imagen de Victoria, la Capital de Tamaulipas, es permanente, aseguró el alcalde Lalo Gattás al supervisar las acciones que realizan diariamente las cuadrillas de Servicios Públicos en avenidas, plazas y accesos a la ciudad.

Como parte del programa Victoria Limpia y Amable, el Municipio mantiene labores de barrido manual, recolección de basura, chapoleo de camellones, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes y alumbrado público.

«Queremos una ciudad limpia, ordenada y digna, por eso el trabajo no se detiene. Vamos colonia por colonia, avenidas y boulevares atendiendo reportes y lo que pide la gente», señaló.

También se refuerza el mantenimiento de glorietas, parques y áreas deportivas, con el objetivo de que las familias cuenten con espacios seguros y agradables.

Gattás Báez invitó a la ciudadanía a sumarse a estas acciones evitando tirar basura, respetar el horario y día de paso de las unidades de recolección, así como reportar al número de atención ciudadana 072 puntos de tiraderos fuera de las rutas de servicio.