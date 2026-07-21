Continúa bacheo en periodo vacacional para mejorar calles de Victoria.

Cd. Victoria, 20 de julio de 2026.- Para entregar calles más seguras al regreso a clases y actividades de gobierno, la Secretaría de Obras Públicas del Municipio incorporó otra cuadrilla para avanzar en el programa de rehabilitación de vialidades en Victoria.

Por instrucción del alcalde Lalo Gattás, este lunes se intensificó el bacheo en la calle Matamoros, del 25 al 27, de la colonia Héroe de Nacozari; y bulevard Praxedis Balboa de la avenida Carlos Adrián Avilés a acceso al recinto ferial.

El fin de semana, se realizaron trabajos en el libramiento Emilio Portes Gil, entre la avenida Zeferino Fajardo y libramiento Naciones Unidas; y calle Águila Azteca, entre las avenidas Pajarito y 16 de Septiembre.

El gobierno de Victoria continuará está semana con el programa de conservación de vialidades, por lo que exhorta a automovilistas circular con precaución en las áreas de trabajo.