La UAT Avanza en Inserción Laboral y Expansión Educativa para el Futuro de sus Estudiantes

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó los avances de la institución en materia de inserción laboral, oferta educativa en línea y crecimiento de la matrícula de nivel medio superior, señalando que la casa de estudios trabaja de manera simultánea en el desarrollo de sus estudiantes y de su planta docente.

Aunque la UAT no cuenta aún con un porcentaje formal de colocación de egresados, Anaya Alvarado informó que la institución ha impulsado alianzas estratégicas con dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Económico y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Órgano de Administración Judicial, para abrir plazas a egresados de las facultades de Derecho y Contaduría Pública. Además, mencionó acuerdos con la Administración Portuaria Integral (API) de Altamira para jóvenes de las áreas administrativas.

“Estamos buscando colocar a los jóvenes y abrirles oportunidades no solamente en Tamaulipas, si se puede en otras partes, y actualmente creo que lo estamos haciendo», aseguró el Rector de la UAT.

En educación media superior, el titular de la UAT reportó un incremento del 5.5 por ciento en la matrícula de preparatorias, con una incorporación aproximada de entre mil a mil 500 estudiantes por año mediante la apertura de nuevos planteles. Anaya Alvarado reconoció que este crecimiento exige destinar recursos presupuestales a la construcción de nuevas aulas e instalaciones sanitarias.

Dijo que desde enero del año pasado, la UAT sumó 14 nuevas licenciaturas a su oferta académica. Actualmente, la institución cuenta con cinco carreras en modalidad en línea, principalmente en áreas de arquitectura y educación, y tiene como meta que las 27 facultades y unidades académicas de la universidad cuenten con al menos una licenciatura en línea, lo que implicaría añadir poco más de 20 programas virtuales adicionales.

Destacó que a partir de enero de este año, la UAT puso en marcha un programa de bachillerato en línea dirigido a personas mayores de 18 años que por alguna circunstancia no concluyeron sus estudios de preparatoria. El plan se cubre en dos años, seis cuatrimestres, y al término de cada cuatrimestre se entrega el certificado correspondiente. Como valor agregado, el programa otorga acceso directo a una licenciatura en línea de la propia universidad.

«Estamos abonando tanto al desarrollo de los estudiantes como al desarrollo de los catedráticos», resumió Anaya Alvarado.