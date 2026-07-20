Burócratas se “encharcan” por vacaciones con el IPSSET

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El incremento en la demanda de créditos por parte de los trabajadores del Gobierno de Tamaulipas obligará al Instituto de Previsión y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (IPSSET) a fortalecer su capacidad de financiamiento durante el segundo semestre del año, luego de que prácticamente se agotara el presupuesto autorizado para este rubro.

La secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, confirmó que la creciente solicitud de préstamos responde, en gran medida, a la desaparición de diversas financieras privadas que ofrecían créditos en condiciones poco favorables para los empleados.

«La capacidad de financiamiento del Instituto se tendrá que ampliar para lo que comprende el segundo semestre del año, porque prácticamente ya se agotó el presupuesto autorizado por la Junta de Administración», señaló.

La funcionaria explicó que cada vez son más los servidores públicos que optan por recurrir al IPSSET, debido a que representa una alternativa más accesible y con mejores condiciones de pago que las ofrecidas anteriormente por instituciones financieras privadas.

«Ante la desaparición de empresas financieras que tenían condiciones de pago más complicadas, tasas de interés muy elevadas y hasta plazos más largos para pagar, los trabajadores de las diferentes dependencias del Gobierno están recurriendo a solicitar créditos al Instituto», explicó.

Manautou Galván destacó que esta tendencia refleja la confianza de los trabajadores en los esquemas de financiamiento que ofrece el IPSSET, al considerar que representan un apoyo económico más seguro y con menores costos financieros.

Por ello, adelantó que será necesario ampliar la disponibilidad de recursos destinados al otorgamiento de créditos, con el propósito de atender la demanda que se mantiene al alza entre el personal del Gobierno del Estado durante la segunda mitad del año.