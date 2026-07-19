Entra la UAT en periodo vacacional de verano

Ciudad Victoria, Tam.; 19 de julio de 2026.

En cumplimiento con los acuerdos institucionales vigentes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia de manera oficial su periodo vacacional de verano este lunes, 20 de julio, un receso que pausará las actividades administrativas previo al arranque del ciclo escolar Otoño 2026.

De acuerdo con las disposiciones de la administración central de la máxima casa de estudios, este receso comprenderá del 20 al 31 de julio del año en curso, y aplicará para el personal sindicalizado, docente y de confianza de todos los campus del estado.

Este periodo de verano fue precedido por una intensa actividad, pues miles de aspirantes a ingresar a los diversos programas de licenciatura completaron los cursos de inducción en sus respectivas facultades.

Asimismo, el pasado 25 de junio, la institución aplicó el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), concluyendo así una de las fases más importantes del proceso de admisión, caracterizada por la transparencia y la alta demanda de espacios educativos en la entidad.

El regreso a las actividades administrativas tendrá lugar el lunes, 3 de agosto de 2026, fecha en que, en paralelo, se abrirán las plataformas para la consulta de los resultados de admisión derivados del examen CENEVAL, y se iniciará el proceso de inscripciones y inscripciones correspondientes al ciclo escolar Otoño 2026, el cual se extenderá del 3 al 14 de agosto, para dar inicio al periodo de clases el 17 de agosto.

Con esta planeación estratégica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo académico y la organización eficiente de sus servicios educativos, lista para dar la bienvenida a las nuevas generaciones de estudiantes.