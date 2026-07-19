Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de julio.– La iniciativa para declarar al Río San Marcos como área natural protegida avanza en el Congreso de Tamaulipas, mientras persisten los problemas de contaminación que afectan al principal afluente de la capital del Estado y continúan las acciones ciudadanas para su rescate.

La diputada local de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, informó que la propuesta ya fue dictaminada a favor en comisiones, por lo que seguirá su trámite legislativo con el objetivo de otorgar al río una figura jurídica que garantice su conservación mediante acciones permanentes de protección ambiental.

En paralelo al avance de la iniciativa, la legisladora encabezó una jornada de limpieza en las márgenes del afluente, donde junto con ciudadanos realizó labores de recolección de basura como parte de los esfuerzos para recuperar este espacio natural de Ciudad Victoria.

«El río San Marcos es parte de la historia de Victoria y de la vida de quienes crecimos cerca de él. Hoy, junto con compañeras y compañeros ciudadanos, hicimos una jornada de limpieza en su orilla. Recolectamos basura y recuperamos un espacio natural que nos pertenece a todos”, dijo la diputada.

«Pero este esfuerzo también lo llevamos al Congreso. Hace poco presenté una propuesta para que el río sea declarado área natural protegida y su cuidado quede garantizado con acciones permanentes. Ya fue dictaminada a favor en comisiones y vamos avanzando. El río nos necesita a todos”, añadió.

La propuesta cobra relevancia debido a que el Río San Marcos enfrenta desde hace años un deterioro ambiental ocasionado por la acumulación de residuos sólidos y las descargas de aguas residuales. Aunque periódicamente se realizan campañas de limpieza, la contaminación continúa afectando gran parte de su cauce.

Las labores de saneamiento suelen concentrarse en algunos tramos cercanos al centro de Ciudad Victoria; sin embargo, alrededor de siete kilómetros del río que cruzan la zona urbana mantienen problemas de basura y vertimientos de aguas negras, sin un esquema permanente de vigilancia y conservación.

Con una longitud de 72 kilómetros, el Río San Marcos nace en la Sierra Madre, en el municipio de Jaumave, y desemboca en la presa Vicente Guerrero, en Padilla. Su deterioro no solo afecta uno de los principales símbolos naturales de la capital tamaulipeca, sino que también impacta la calidad del agua y el equilibrio ecológico de la región, por lo que la iniciativa busca fortalecer su protección a largo plazo.