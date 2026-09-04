Rehabilitación asfáltica llega a más colonias de Victoria.

Cd. Victoria, 3 de septiembre de 2026.- El programa de bacheo arrancó esta semana en las colonias Ampliación Industrial y Fraccionamiento Viento Huasteco, donde el Gobierno de Victoria que preside el alcalde Lalo Gattás atendió y resolvió peticiones de rehabilitación de asfalto dañado.

Con cuadrillas de trabajadores y maquinaria, dio respuesta a las demandas de habitantes que residen en la calle Montañas Rocosas, entre Estado de Veracruz y Tamaulipas; y calle Tampico, entre Zeferino Fajardo y Tamaulipas, de los citados asentamientos.

También se mejoró la movilidad y seguridad para automovilistas y peatones en la calle San Juan Bautista, con alternas La Salle, 5 de Mayo con límite de fraccionamientos del sector; así como en la calle Río Corona de la colonia Tamatán y tramos del boulevard Guadalupe Victoria.