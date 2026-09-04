Destaca Américo inversión y bienestar para fortalecer liderazgo de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En Nuevo Laredo se han aplicado cerca de 8 mil 900 millones de pesos de inversión estatal y federal, los Programas para el Bienestar han crecido 190 por ciento en su derrama anual, y hoy benefician a más de 57 mil neolaredenses y con nuevos proyectos ferroviarios y energéticos se reafirma la posición de su liderazgo logístico y para el comercio internacional, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

«El objetivo es claro: que la fortaleza logística y económica de Nuevo Laredo se traduzca en más inversión, más empleo y, sobre todo, en una prosperidad compartida, que alcance y toque todos los sectores sociales», mencionó.

Durante el segundo informe de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en el Polyforum La Fe, de esta ciudad, el gobernador destacó que en infraestructura, el Estado ha destinado a Nuevo Laredo 760 millones de pesos, principalmente a vialidades y agua, con obras como la ampliación de la Planta Potabilizadora Norte, la rehabilitación del Segundo Anillo Periférico y trabajos en el acceso al Puente III.

También, dijo, se han canalizado más de mil 90 millones de pesos en programas estratégicos, fortaleciendo a empresas, educación y en favor de las familias.

«Con su Ayuntamiento y el apoyo de la Presidenta de México se consolida el futuro de este puerto fronterizo como la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, los siguientes pasos para la modernización del Puente III cuya concesión nos ha refrendado la Presidenta con el Tren Saltillo-Nuevo Laredo y con los nuevos proyectos ferroviarios y energéticos, que reafirman la posición de su liderazgo logístico y para el comercio internacional», expresó.

Además, mencionó, hay proyectos en desarrollo por 366 millones de dólares de inversión privada y más de 3 mil 300 empleos directos.

Américo Villarreal mencionó de manera especial el reconocimiento que hizo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera, sobre los logros en materia de seguridad y paz en Nuevo Laredo que sitúan a esta ciudad en el cuarto lugar a nivel nacional de la mejor percepción de seguridad y que ha seguido avanzando consistentemente.

Por su parte, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, hizo un reconocimiento a la visión humanista y la forma responsable y honesta de gobernar de Américo Villarreal.

«Usted ha entendido algo fundamental, Tamaulipas no puede desarrollarse si sus regiones caminan separadas. Nuevo Laredo, por su fortaleza económica, logística y fronteriza, es una pieza estratégica para el presente y el futuro de nuestro estado», dijo.

Mencionó que gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado se ha avanzado en infraestructura, saneamiento, movilidad y bienestar.

«Su respaldo ha sido fundamental y se lo reconocemos con gratitud y con resultados. Muchas gracias, señor gobernador», puntualizó.

La alcaldesa apuntó que este segundo informe no habla solamente de un año, sino de una transformación que comenzó en 2021, que fue refrendada por el pueblo en 2024 y que hoy puede verse, sentirse y medirse en todo Nuevo Laredo.

En este informe se contó con la presencia de funcionarios del gabinete estatal, diputados federales y locales, senadoras, miembros del cuerpo diplomático, presidentas y presidentes municipales y representantes de todos los sectores productivos de Nuevo Laredo.