“Abuelitos” ya podrán transferir desde la app del Banco del Bienestar

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las personas usuarias de la aplicación Banco del Bienestar Móvil comenzarán a contar con la posibilidad de realizar transferencias de dinero a cuentas de otros bancos, como parte de la incorporación progresiva de nuevas funciones a la plataforma digital.

La información fue dada a conocer por la titular de SEBIEN Federal, Leticia Ramírez Amaya, quien explicó que la herramienta para enviar recursos se encuentra en proceso de habilitación, por lo que no todos los usuarios podrán visualizarla al mismo tiempo dentro de la aplicación.

Una vez que la función esté disponible en la cuenta del usuario, será posible realizar envíos de dinero utilizando una CLABE interbancaria, con un límite máximo de mil 500 pesos diarios.

La incorporación de esta alternativa amplía las opciones para que las personas beneficiarias y clientes del Banco del Bienestar puedan disponer y movilizar sus recursos mediante herramientas digitales, sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal para realizar este tipo de operaciones.

La dependencia federal recomendó a los usuarios revisar periódicamente la aplicación oficial, debido a que la disponibilidad de la función será gradual y dependerá del proceso de habilitación correspondiente para cada cuenta.