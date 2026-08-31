Arranca Lalo Gattás ciclo escolar 2026-2027 en Victoria.

Cd. Victoria, 31 de agosto de 2026.- En la escuela primaria Ford 74, el alcalde Lalo Gattás puso en marcha el inicio del ciclo escolar 2026-2027, junto al secretario de Salud Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales con quién entregó libros de texto y paquetes de útiles escolares.

Ante el representante de la Secretaría de Educación, Juan Vital Román y de la Sección XXX del SNTE Rubén Otoniel Jiménez, convocó a la comunidad educativa de la Ford 74 a disfrutar, aprender y soñar en el nuevo año escolar

En la ceremonia, el Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales, representante del gobernador del Estado, destacó la participación de los maestros que guiarán el aprendizaje de las niñas y niños de educación básica.

En el inicio de la actividad educativa, la alumna Regina Becerra Cruz elevó su voz para agradecer al gobernador Américo Villarreal Anaya y al alcalde Lalo Gattás Báez por apoyar y tener a la educación como prioridad de sus gobiernos.