Asiste Lalo Gattás a Segundo Informe de Carmen Lilia Canturosas.

Nuevo Laredo, 3 de septiembre de 2026.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, a quién reconoció el trabajo realizado al frente de la administración municipal más importante de la frontera con Estados Unidos.

Al término de la exposición, destacó los avances en infraestructura, desarrollo económico y bienestar social logrados durante su gestión.

«Mi reconocimiento a mi amiga Carmen Lilia Canturosas por su gran trabajo y resultados. Nuevo Laredo es ejemplo de transformación y de un gobierno que trabaja cercano a su gente», expresó.

Con su presencia, el alcalde de Victoria refrendó los lazos de colaboración y unidad entre el gobierno de la Capital de Tamaulipas y Nuevo Laredo.