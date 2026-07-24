Correcaminos presenta su nuevo plumaje

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Liga Mayor de Correcaminos UAT, el cual estará participando en la temporada 2026 de la ONEFA, presentó lo que serán sus dos nuevos plumajes.

Fue a través de las redes sociales del equipo que presentaron esto dos indumentarias, donde una respeta los colores tradicionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el azul-naranja; siendo este uniforme el de local.

Mientras que el de visita Correcaminos estará utilizando el uniforme en color blanco con vivos azules.

Cabe señalar que la temporada 2026 de la Liga Mayor dará inicio en la primera semana del mes de septiembre. La Semana 1 se jugará del viernes 4 al sábado 5.