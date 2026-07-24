Cumple Correcaminos con participación en torneo nacional Sub 15

Toluca, Estado de México.- El equipo Correcaminos dirigido por Luis Carlos Medina cumplió con su participación en el Campeonato Nacional Sub 15 que convoca el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol y que se disputa en sus instalaciones de la capital mexiquense, esto tras registrar un resultado en contra por 1 a 0 frente a Alacranes de Aguascalientes.

La experiencia adquirida gracias a encarar compromisos frente a lo más destacado de la categoría a nivel nacional, resulta de provecho para futuras competencias para el equipo plagado de talento tamaulipeco.

La participación del cuadro juvenil que se encuentra en etapa formativa, concluye tras registrar una victoria y dos descalabros, ambos por la mínima diferencia, lo que deja constancia del nivel competitivo y la garra, que debe ser siempre el sello indiscutible de Correcaminos desde estas categorías.

El equipo Correcaminos Sub-15 seguirá trabajando para conseguir la Copa UAT, competencia donde sigue vigente y con buenos resultados.