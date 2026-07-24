‘Amantes del fierro’ volverán a la escuela en agosto

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness de Tamaulipas (AEFFT) anunció el arranque de la Certificación para Entrenador Profesional Personalizado 2026-2027, cuyo primer módulo se impartirá los días 23 y 24 de agosto en Ciudad Victoria.

El presidente de la AEFFT, Gastón Cavazos Perales, informó que este programa cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness y está dirigido a entrenadores, instructores, atletas, propietarios de gimnasios y público en general interesado en fortalecer sus conocimientos y profesionalizar su labor dentro del sector fitness.

Explicó que la certificación tiene como objetivo impulsar la capacitación especializada en Tamaulipas mediante herramientas actualizadas y contenidos respaldados por organismos nacionales.

El plan de estudios contempla temas como nutrición deportiva, anatomía, fisiología del ejercicio, biomecánica, suplementación, primeros auxilios, psicología deportiva y programación del entrenamiento.

La capacitación estará dividida en cuatro módulos, programados para los días 23 y 24 de agosto, 24 y 25 de octubre, 28 y 29 de noviembre, y 29 y 30 de enero de 2027. Además de las sesiones teóricas, los asistentes participarán en talleres prácticos de entrenamiento muscular, pliometría y antropometría aplicada.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Hotel City Express Victoria, mientras que algunas prácticas se llevarán a cabo en Pulso Gym, sucursal Libramiento.

Al concluir el programa, los participantes recibirán un certificado oficial, credencial, playera tipo polo y material digital. Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 834 301 0155.