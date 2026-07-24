Empieza la era del ‘Místico’, Correcaminos busca romper la historia

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una nueva historia comenzará a escribirse este jueves con el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos visitará a Mineros de Zacatecas como uno de los encuentros que darán el banderazo inicial a la temporada.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas debutará como visitante en la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba, un escenario que históricamente le ha resultado complicado, en busca de iniciar con el pie derecho una nueva campaña en el circuito de plata del futbol mexicano.

El encuentro también marcará el debut oficial de Gabriel «Místico» Pereyra como director técnico del conjunto universitario, quien intentará comenzar su gestión con una victoria fuera de casa y sumar los primeros tres puntos del torneo.

Bajas sensibles

Correcaminos no llegará con plantel completo para este compromiso. Fernando Piñuelas y Ronaldo Prieto serán dos de las ausencias debido a lesiones que aún los mantienen fuera de actividad.

A ellos se suma el delantero argentino Antonio Sandoval, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras haber sido expulsado en el último encuentro del Clausura 2026, por lo que no estará disponible para el debut.

Más de una década sin ganar en Zacatecas

El Estadio Carlos Vega Villalba se ha convertido en una auténtica aduana para Correcaminos, que no consigue una victoria en ese inmueble desde 2015, cuando derrotó 4-3 a Mineros.

Desde entonces, los universitarios han sufrido resultados adversos, entre ellos dos derrotas por goleada: 5-1 en 2020 y 4-0 en una visita posterior, por lo que romper esa racha será uno de los principales objetivos en el inicio del Apertura 2026.