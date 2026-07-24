La Aguayo busca apoyo para Nacional de Williamsport

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Madres de familia del Selectivo Biberones de la Liga Santa María de Aguayo realizan diversas actividades para recaudar fondos y apoyar a los pequeños peloteros de entre 3 y 4 años, quienes participarán en el Torneo Nacional de Williamsport, que se llevará a cabo del 1 al 8 de agosto en Oluta, Veracruz.

Entre las acciones que realizan se encuentra la venta de frituras y hamburguesas, además de boteos por distintos puntos de Ciudad Victoria, con el objetivo de reunir los recursos necesarios para que los 16 pequeños que integran el equipo puedan acudir a esta importante competencia.

Esta será la primera ocasión en que un selectivo victorense de esta categoría participe en un torneo nacional, por lo que las familias hacen un llamado a la ciudadanía y a posibles patrocinadores para sumarse a este proyecto y aportar su granito de arena.

El equipo busca representar con orgullo a Ciudad Victoria y Tamaulipas, por lo que mantienen abiertas las puertas para quienes deseen apoyar a estos pequeños beisbolistas a cumplir su sueño de competir a nivel nacional.