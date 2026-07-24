Sección X elimina al campeón y va por el título

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Rey Cuervos, actual campeón de la Liga de Campeones de Victoria, quedó eliminado en las semifinales luego de caer con marcador global de 11-7 frente a Sección X, que selló su boleto a la gran final del torneo.

Ante un complejo de La Cima Fut 7 repleto de aficionados, ambos equipos protagonizaron un intenso encuentro que tuvo de todo: goles, polémica e incluso un conato de bronca al finalizar el compromiso.

Rey Cuervos tomó la iniciativa desde los primeros minutos al abrir el marcador por la vía del penal, luego de que “Bubu” Figueroa cobrara de manera efectiva para el 1-0.

Poco después, Saúl Llanos amplió la ventaja al colocar el 2-0, resultado que acercaba a los emplumados en el marcador global, dejándolo momentáneamente 8-5.

Sin embargo, antes del descanso, Sección X reaccionó y descontó gracias a Hugo Robles, quien marcó el 2-1 para mantener con vida a su equipo.

En el complemento, Omar “Ranchero” Rosas igualó los cartones 2-2, aunque Rey Cuervos volvió a tomar la delantera con un tanto de Sergio “Samba” Rosas, quien puso el 3-2.

La respuesta de Sección X fue inmediata. Jorge “Perro” Sánchez sorprendió con un disparo de larga distancia para firmar el 3-3, manteniendo la ventaja global de su escuadra.

Ya en la recta final, Arcadio Pérez anotó el 4-3 para Rey Cuervos, pero el esfuerzo no fue suficiente para revertir la desventaja acumulada, por lo que Sección X avanzó a la final con un marcador global de 11-7.

Tras el silbatazo final se registró un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. Afortunadamente, la situación no pasó de empujones y el incidente fue controlado sin mayores consecuencias.