Avanza Programa de Conservación de Vialidades en Victoria.

Cd. Victoria, 12 de julio de 2026.- Con trabajos vespertinos y sabatinos, el Programa de Conservación de Vialidades avanza en distintos sectores de Victoria, la Capital, con trabajos de bacheo, recarpeteo y rehabilitación de calles dañadas.

Las cuadrillas de Obras Públicas, ahora reforzadas con dos bacheadoras nuevas, trabajan diariamente avenidas principales y calles de colonias que fueron reportadas por la ciudadanía en recorridos y audiencias públicas.

El alcalde Lalo Gattás destacó que el programa responde a compromisos adquiridos directamente con las familias victorenses. «Cada calle que rehabilitamos es un compromiso cumplido. El Bienestar también se construye con vialidades seguras y en buen estado», señaló.

En la última semana, personal del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos, atendido sectores del Fracc. Sierra Gorda, acceso al Cuartel Militar, colonia Miguel Alemán, avenida del Estudiante, bulevard José L. Portillo, avenida Centro Universitario y calle 1, de Bravo a Abasolo en la zona centro.