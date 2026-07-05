Refuerza Lalo Gattás conservación de calles de Victoria.

Cd. Victoria, 5 de julio de 2026.- La rápida erosión en la infraestructura vial, permitió a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria retomar en distintos sectores de la ciudad el programa de rehabilitación de carpeta asfáltica dañada por las recientes lluvias.

En atención a la instrucción del alcalde Lalo Gattás, se concluyó el recarpeteo asfáltico en la calle 13, entre Conrado Castillo y Veracruz, de la colonia San Francisco; y se avanza en el proyecto de pavimentación de siete cuadras en el fraccionamiento Las Misiones.

Con acciones de bacheo, en la primera semana de julio se repararon 340 metros cuadrados de superficie de rodamiento averiado, en beneficio de 2,200 beneficiarios de la zona centro, avenidas de mayor trafico, calles de siete colonias y fraccionamientos.

Las cuadrillas de bacheo, trabajaron en tramos de la avenida 17 Francisco I. Madero; calle Berriozábal del Fracc. Comercial 2000, frente a la Central de Autobuses; calle Primera Diagonal y 8 del Fracc. Los Arcos; calle 16, entre libramiento N. Unidas y La Salle del Fracc. Montes Altos.

La jornada semanal, concluyó con acciones en la calle 13 de la colonia San Francisco; en las calles entre 9 y 12 del Fracc. Sierra Gorda, calle 28 y 29 Hidalgo de la colonia Miguel Alemán; y el rastreo y nivelación de 28,000 metros cuadrados en 34 calles, 3 áreas verdes en beneficio de 3,800 ciudadanos de nueve colonias y tres ejidos del área rural.