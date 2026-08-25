Sin parar programa de conservación de vialidades en Victoria

Cd. Victoria, 24 de agosto de 2026.- Con 1,770 metros cuadrados de asfalto reparado en la tercera semana de agosto, avanza el programa de conservación de vialidades que mantiene el gobierno del alcalde Lalo Gattás, con acciones de bacheo en calles de distintos sectores de la Capital.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas intervinieron vialidades con mayor afluencia vehicular y reportes ciudadanos, a fin de mejorar la seguridad y movilidad de automovilistas, transporte público y peatones.

Los trabajos incluyeron corte, retiro de material dañado, limpieza y aplicación de mezcla asfáltica en calles de las colonias Mainero, Bertha del Avellano, Del Maestro, Banrural, Azteca, Del Periodista.

Y con apoyo de dos cuadrillas más se extendió a la Américo Villarreal, Ampliación Libertad, Nacozari, zona centro y fraccionamientos Vista Azul y Rincón de las Montañas.

El gobierno municipal continuará con el programa de conservación de vialidades esta semanas, atendiendo reportes a través de la línea 072 “Tu Voz Transforma” y recorridos de supervisión en la ciudad.