Instalarán Feria del Regreso a Clases en paseo dominical 17 Te Quiero Más.

Cd. Victoria, 19 de agosto de 2026.- En apoyo a la economía familiar, el Gobierno de Victoria, que encabeza el alcalde Lalo Gattás, instalará este domingo por segunda ocasión la Feria de Regreso a Clases 2026, en colaboración con empresarios del ramo papelero, ropa, calzado escolar y tecnología educativa.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, se coordinará la instalación de módulos de venta en la avenida 17 «Te Quiero Más», donde asistentes al paseo dominical podrán aprovechar el evento comercial para hacer la compra de artículos a bajo costo.

Durante la jornada de este domingo 23 de agosto, más de 25 negocios de la Capital del Estado estarán ofertando mochilas, cuadernos, uniformes, calzado, tablets y otros artículos escolares con descuentos especiales, impulsando además el consumo local.

«El propósito del alcalde es que el regreso a clases no le pese al bolsillo de las familias, y gracias a nuestros empresarios victorenses logramos tener precios accesibles y productos de calidad en un solo lugar», expresó Diana Céspedes González, directora de Relaciones Públicas del Municipio de Victoria.

Agregó que la Feria de Regreso a Clases forma parte de las acciones del gobierno municipal para fortalecer la economía y generar ahorro de las familias victorenses, así como reactivar al comercio establecido previo al inicio del ciclo escolar.