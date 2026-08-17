Rehabilita Municipio acceso principal al Fracc. Luis Quintero

Cd. Victoria, 17 de agosto de 2026.- En beneficio de deportistas que acuden a las instalaciones de la Villa Olímpica y habitantes de colonias aledañas, el Gobierno de Victoria llevó el programa de bacheo a la calle Fidel Velázquez, entre 7 de Noviembre y Calzada Tamatán, del fraccionamiento Luis Quintero.

El alcalde Lalo Gattás supervisó los trabajos de las cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas que realizaron limpieza y aplicación de asfalto en caliente para rehabilitar los tramos más dañados, mejorando la circulación y seguridad vial en una de las principales vías de acceso a la Villa Olímpica.

Vecinos del sector reconocieron los trabajos, ya que la calle presentaba baches que dificultaban el tránsito de vehículos y peatones.

La jornada del programa de conservación de vialidades, incluyó bacheo en calles de las colonias Del Maestro, Bertha del Avellano, Gutiérrez de Lara, Residencial Selectas y fraccionamiento San José.