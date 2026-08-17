Cumple Lalo Gattás compromiso con la ciudadanía.

Cd. Victoria, 17 de agosto de 2026.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, entregó este lunes apoyos a ciudadanos que le fueron solicitados en la tercera caminata «Tu Voz Transforma», reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano y de resultados.

En su despacho, recibió al grupo de personas para hacer entrega de tinacos, productos de higiene y enseres domésticos, para mejorar el bienestar de las familias victorenses.

«En ‘Tu Voz Transforma’ caminamos, escuchamos y hoy cumplimos. Cada solicitud que nos hicieron ya tiene respuesta, así trabajamos en Victoria, de frente, atendiendo y resolviendo», dijo Lalo Gattás a los beneficiarios.

A través de la Dirección de Atención Ciudadana, también se han entregado láminas, material de construcción, sillas de ruedas, aparatos funcionales, despensas, apoyos médicos y gestiones para reparación de alumbrado y bacheo.