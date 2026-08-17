El rector Dámaso Anaya agradeció el reconocimiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la UAT

Ciudad Victoria, Tam.; 17 de agosto de 2026.

En continuidad al histórico encuentro sostenido durante su reciente gira de trabajo por la entidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo una mención especial en la conferencia matutina en Palacio Nacional para agradecer la cálida y emotiva bienvenida que le brindaron las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Campus Tampico.

Durante el espacio informativo que transmite diariamente a todo el país, la mandataria federal recordó de manera amena y cercana la alegría con la que fue recibida por la comunidad universitaria a su llegada al campus del sur del estado.

En su mensaje resaltó el entusiasmo de la juventud tamaulipeca y la importancia del fortalecimiento de los programas de becas que benefician de manera directa a los estudiantes de la educación superior.

Ante las palabras de la jefa del Ejecutivo federal, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, agradeció a nombre de la comunidad universitaria el afectuoso gesto y el reconocimiento público expresado en la sede del Gobierno de la República.

Dámaso Anaya destacó que para la UAT es un motivo de profundo orgullo que la presidenta Sheinbaum Pardo mantenga presente el afecto de los universitarios tamaulipecos, lo cual refrenda el compromiso institucional de seguir sumando esfuerzos con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para consolidar la transformación educativa y el bienestar social de las y los jóvenes en Tamaulipas.

Cabe destacar que esta significativa distinción desde la tribuna nacional fortalece el arranque del ciclo escolar Otoño 2026-3 de la UAT, consolidando un inicio de periodo caracterizado por la motivación académica, el dinamismo y el respaldo sin precedentes hacia las y los universitarios.

Asimismo, esta estrecha sinergia entre la Federación, la administración estatal y la Universidad, reafirma que la suma de voluntades en torno a la educación pública superior y el respaldo integral a las juventudes son el pilar fundamental para el desarrollo y la transformación en Tamaulipas.