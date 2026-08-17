La Pandilla se cuelga el bronce en el Nacional

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El representativo de Tamaulipas A, La Pandilla de Ciudad Victoria, cerró con broche de bronce su participación en el Campeonato Nacional Sub-9 de Futbol Asociado, celebrado en Playa del Carmen, Quintana Roo, al quedarse con el tercer lugar del certamen.

Luego de terminar invicto la fase de grupos, el conjunto tamaulipeco avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que superó sin mayores complicaciones a Colima para instalarse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Ya en Semifinales se presentó un duelo tamaulipeco, donde La Pandilla se enfrentó a Tamaulipas B. En un partido cerrado, Tamaulipas A terminó cayendo por la mínima diferencia, resultado que lo dejó fuera de la pelea por el campeonato y lo mandó al duelo por el tercer puesto.

Lejos de venirse abajo, La Pandilla salió decidida a cerrar de la mejor manera su participación y en el partido por la medalla de bronce se impuso contundentemente 3-0 a Quintana Roo A, selección anfitriona del Nacional.

Con este resultado, Tamaulipas A subió al podio nacional y se quedó con la presea de bronce, cerrando una destacada actuación en Playa del Carmen y colocándose entre los tres mejores representativos Sub-9 del país.