Reúne Clase Nacional de Boxeo a miles de personas en Tamaulipas

—19 Municipios de Tamaulipas se sumaron a la Clase de boxeo convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Agosto 17 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la participación de miles de personas, Tamaulipas se sumó a la Clase Nacional de Boxeo, iniciativa impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de promover la actividad física y el deporte entre la sociedad.

En Ciudad Victoria, más de 300 personas acudieron al “Paseo Méndez” para participar en las actividades relacionadas con el boxeo.

En el evento estuvo presente Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), quien acompañó a los participantes durante esta jornada de activación física.

El titular del deporte en Tamaulipas dio a conocer que en otros 18 Municipios del Estado se unieron a la Clase, este domingo hubo actividades en Ciudad Madero, Díaz Ordaz, González, Villa de Casas, Miguel Alemán, Villagran y Tampico.

Además de Nuevo Laredo, Hidalgo, Matamoros, Aldama, Altamira, Camargo, San Fernando, Mier, Reynosa y Ciudad Mante.

Virués Lozano informó que la clase contó con la participación de talentos locales del boxeo amateur juvenil y representantes de distintos gimnasios de la entidad, quienes se sumaron a esta iniciativa junto con niñas, niños y comunidad en general.

“La actividad tuvo como propósito acercar el boxeo a la sociedad y promover la práctica deportiva como una alternativa para mantenerse activos, además de generar espacios de convivencia para las familias tamaulipecas”, señaló Manuel Virués.

Con esta jornada, Tamaulipas formó parte de la Clase Nacional de Boxeo, iniciativa que busca fortalecer la cultura física y fomentar estilos de vida activos a través del deporte.