Huidos conquista podios en el ESL Nationals 2026

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una cosecha de cuatro primeros lugares y tres terceros sitios, la academia Huidos Martial Arts destacó en el Elite Submission League (ESL) Nationals Gi–NoGi 2026, celebrado en la Ciudad de México.

La delegación de Ciudad Victoria compitió durante dos jornadas en las modalidades Gi y NoGi, midiéndose ante exponentes de diferentes puntos del país y mostrando el nivel alcanzado gracias al trabajo realizado diariamente en el tatami.

En el primer día, correspondiente a la modalidad Gi, Martín Arroyo Gámez y Rodolfo González Garza se proclamaron campeones de sus respectivas categorías al conseguir el primer lugar.

La cosecha de medallas continuó con Jassiel Vargas, Zoire De la Rosa Padrón y Dayanne Gámez, quienes consiguieron el tercer puesto en sus respectivas divisiones.

Para la segunda jornada, ahora en la modalidad NoGi, Martín Arroyo Gámez y Rodolfo González Garza volvieron a imponer condiciones y repitieron en lo más alto del podio, consiguiendo su segundo campeonato del fin de semana.

Por su parte, Zoire De la Rosa Padrón volvió a subir al podio al obtener el tercer lugar. También tuvieron participación Dayanne Gámez, Jassiel Vargas y Pedro Cepeda, quienes sumaron experiencia en una competencia de carácter nacional.

De esta manera, Huidos Martial Arts cerró su participación con cuatro primeros lugares y cuatro terceros lugares, contabilizando los resultados obtenidos durante ambas jornadas.

FESTEJAN CON RESULTADOS

La actuación en el ESL Nationals tuvo un significado especial para Huidos Martial Arts, ya que coincide con la celebración de su 17 aniversario, consolidando una trayectoria dedicada a la enseñanza de las artes marciales en Ciudad Victoria.

A lo largo de casi dos décadas, la academia ha trabajado en la formación deportiva de niños, jóvenes y adultos, teniendo como pilares la disciplina, el respeto, la constancia y la superación personal.

Además de las posiciones obtenidas, la academia destacó el esfuerzo de cada uno de sus representantes y el respaldo de entrenadores, compañeros y familias, quienes forman parte fundamental del proceso de preparación.

Con estos resultados, Team Huidos regresa a Ciudad Victoria con presencia en el podio nacional, celebrando sus 17 años de historia y manteniendo en alto los colores de Tamaulipas dentro del jiu-jitsu.