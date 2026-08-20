Nadie tumba al Congreso de la cima

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las actuales monarcas de la rama Femenil del Torneo de Futbol Copa Gobernador, Congreso del Estado de Tamaulipas, se mantienen firmes en la cima de la clasificación general al sumar 36 puntos después de 15 jornadas disputadas.

Las ahijadas de Humberto Prieto registran 11 victorias, tres empates y apenas una derrota en el torneo, números que las mantienen como el mejor equipo de la competencia. Sin embargo, Auditoría Superior del Estado les sigue de cerca con 33 unidades, mientras que Poder Judicial aprieta el paso con 30 puntos.

En el Grupo 1, Congreso del Estado también domina las acciones con sus 36 unidades, seguido por Auditoría Superior del Estado, que suma 33 puntos. Más abajo aparece el ITCA con 11 unidades, mientras que Secretaría de Obras Públicas ocupa el fondo del sector con apenas dos puntos.

En el Grupo 2, IPSSET continúa firme en el primer puesto con 29 unidades, superando a Justicieras, que registra 25 puntos. Comisión de Parques aparece en el tercer escalón con 10 unidades y Secretaría de Bienestar cierra el sector con nueve.

Finalmente, en el Grupo 3, Poder Judicial encabeza la clasificación con 30 puntos, seguido por Secretaría de Seguridad Pública con 25 unidades. DIF Colibríes ocupa el tercer puesto con 18 puntos, mientras que Oficina del Gobernador se encuentra en el fondo con apenas una unidad.

A cinco jornadas de que concluya la fase regular, Congreso del Estado mantiene el control de la competencia y continúa como el rival a vencer en la rama Femenil de la Copa Gobernador.